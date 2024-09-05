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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил, что в Киеве всю ночь действовала воздушная тревога

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Военная операция на Украине

Воздушная тревога всю ночь действовала в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Он добавил, что в городе работают системы ПВО.

Утром 5 сентября в городе прозвучали взрывы, передавали корреспонденты «Общественного».

Ночью 5 сентября в украинской столице уже звучали взрывы, сообщала «Страна.ua». Взрывы также раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области. Перед этим в киевской областной военной администрации также сообщили о воздушной тревоге и работе противовоздушной обороны. По данным «Страны», сигнал тревоги действовал на большей части Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина Киев взрывы Виталий Кличко
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