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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о взрывах в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает «Страна.ua». Взрывы также раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщало издание.

Ранее в ночь с 4 на 5 сентября в киевской областной военной администрации сообщили о воздушной тревоге и работе противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По данным «Страны», сигнал действует на большей части Украины.

Накануне, 4 сентября, взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Львове.

В Киеве, Сумах и Львове прогремели взрывы
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев Воздушная тревога Кривой Рог
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