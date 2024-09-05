«Страна» сообщила о взрывах в Киеве

Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает «Страна.ua». Взрывы также раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщало издание.

Ранее в ночь с 4 на 5 сентября в киевской областной военной администрации сообщили о воздушной тревоге и работе противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По данным «Страны», сигнал действует на большей части Украины.

Накануне, 4 сентября, взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Львове.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.