«Страна» сообщила о взрывах в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает «Страна.ua». Взрывы также раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщало издание.
Ранее в ночь с 4 на 5 сентября в киевской областной военной администрации сообщили о воздушной тревоге и работе противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По данным «Страны», сигнал действует на большей части Украины.
Накануне, 4 сентября, взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Львове.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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