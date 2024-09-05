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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор рассказал о сбитом беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Минобороны сообщило о перехвате дронов над Брянской и Калужской областями
Политика
Фото:Министерство обороны России

В предыдущий раз противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Брянской областью в ночь на 3 сентября.

До этого Брянская область подверглась массированной атаке дронов ночью 1 сентября. Тогда над регионом уничтожили 34 беспилотника. 

В ту ночь атакам дронов подверглись сразу несколько российских регионов, в том числе Подмосковье, Калужская и Воронежская области. По данным Минобороны, ночью было сбито 158 дронов, больше всего — 43 — над Курской областью.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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