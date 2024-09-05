Брянский губернатор рассказал о сбитом беспилотнике
Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
В предыдущий раз противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Брянской областью в ночь на 3 сентября.
До этого Брянская область подверглась массированной атаке дронов ночью 1 сентября. Тогда над регионом уничтожили 34 беспилотника.
В ту ночь атакам дронов подверглись сразу несколько российских регионов, в том числе Подмосковье, Калужская и Воронежская области. По данным Минобороны, ночью было сбито 158 дронов, больше всего — 43 — над Курской областью.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Брайан Мэй перенес инсульт
Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке
Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов