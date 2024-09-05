Суд в Москве арестовал еще одного обвиняемого в похищении певца Руссо

В деле о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году появился новый обвиняемый, Владимир Шестопалов, который около шести лет скрывался от следствия за границей. Карточка дела появилась на портале столичных судов общей юрисдикции.

Шестопалов обвиняется по ст. 126 УК РФ (похищение человека), с декабря 2018 года он находился в федеральном розыске. По словам его адвоката, фигурант дела вернулся в Россию добровольно в 2024 году, однако его задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября.

Срок давности преступления не истек, подчеркивают в суде, поскольку был приостановлен до задержания обвиняемого. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

«Шестопалов В.И. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, <...> у органов следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Шестопалов В.И. мог воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью», — говорится в решении Басманного суда об избрании обвиняемому ареста.

Дело о покушении на убийство Руссо было заведено в 2006 году, позже его объединили с другим — о похищении певца в 2004 году. По версии следствия, в январе того года один из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельман Исмаилов пригласил Руссо на ужин в ресторан «Прага» на Арбате, певца отвели в служебный кабинет бизнесмена, отобрали мобильный телефон и избили.

Исмаилов, бывший борец вольного стиля Тархан Эльдукаев и другие потребовали от артиста отменить концерты и заключить контракты уже с ними. Певца вывезли на дачу в Апрелевку, а когда он согласился выполнить требования похитителей, отпустили.

Попытка покушения на певца была совершена два года спустя. Следствие считает, что Эльдукаев помог Исмаилову найти исполнителей. Машину Руссо обстреляли, певца ранили, а его водитель погиб. Участники покушения Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и девять лет колонии.

В сентябре 2024 года СК частично прекратил уголовное преследование Эльдукаева, который направил следствию ходатайство о заключении контракта с Минобороны для участия в военных действиях на Украине.