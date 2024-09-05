«РИА Новости» узнало о задержании жителя Курска за прожектор для «Азова»

В России задержали жителя Курска, которого подозревают в передаче батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) зенитного прожектора для обнаружения российских дронов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Против мужчины, 45-летнего уроженца Черниговской области Виталия Ревина, возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в форме его финансирования. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб.

По словам силовиков, Ревин признался в связи с «Азовом», которому он предложил самостоятельно спроектированный зенитный прожектор. Мужчина отправил его из Курска в Киев через Литву, а также передал батальону всю техническую документацию и консультировал «азовцев» по сборке прожекторов. При этом он закупал комплектующие из Китая на собственные средства.

Как отметил Ревин, эти прожекторы использовали не только бойцы «Азова», но и обычные военнослужащие украинской армии.

«Да, я знал, что полк «Азов» является в России террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону России», — признался мужчина.

В августе 2024 года жительницу Самары Ирину Измайлову обвинили в госизмене, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб.

По словам адвоката, в 2022 году Измайлова познакомилась с представителями украинских спецслужб во время отпуска в Кишиневе. Они угрожали ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, и таким образом заставили ее изготовить взрывчатые вещества. Теперь ей грозит до 25 лет лишения свободы.