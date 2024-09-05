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Появились кадры сгоревшего над Филиппинами полутораметрового метеороида

Появились кадры сгоревшего над Филиппинами полутораметрового метеороида
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Метеороид диаметром около полутора метров влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы, образовав «падающую звезду». Об этом сообщил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в своем телеграм-канале.

По словам Сурдина, метеороид был обнаружен астрономами всего за 11-12 часов до его вхождения в земную атмосферу. «Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», — добавил ученый.

Объект обнаружили астрономы из американской обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона, они назвали его 2024 RW1.

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Технологии и медиа
Фото:NASA

Метеороид — это твердое небесное тело, движущееся в межпланетном пространстве. По своим размерам занимает промежуточное положение между космической пылью и астероидом. Размеры метеороида составляют от 100 мкм до нескольких десятков метров.

Ранее в августе 2024 года исследователи дальнего космоса в Китае призвали ускорить разработку оружия для защиты Земли от астероидов.

По данным исследования ученых из Пекинского института проектирования космических аппаратов (он занимался созданием зонда «Чанъэ-4», который в 2019 году совершил посадку на обратной стороне Луны), риск столкновения с астероидом является намного более высоким, «чем оценка, основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах».

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Филиппины Манила космос астрономическое явление астероид
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