Появились кадры сгоревшего над Филиппинами полутораметрового метеороида
Метеороид диаметром около полутора метров влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы, образовав «падающую звезду». Об этом сообщил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в своем телеграм-канале.
По словам Сурдина, метеороид был обнаружен астрономами всего за 11-12 часов до его вхождения в земную атмосферу. «Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», — добавил ученый.
Объект обнаружили астрономы из американской обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона, они назвали его 2024 RW1.
Метеороид — это твердое небесное тело, движущееся в межпланетном пространстве. По своим размерам занимает промежуточное положение между космической пылью и астероидом. Размеры метеороида составляют от 100 мкм до нескольких десятков метров.
Ранее в августе 2024 года исследователи дальнего космоса в Китае призвали ускорить разработку оружия для защиты Земли от астероидов.
По данным исследования ученых из Пекинского института проектирования космических аппаратов (он занимался созданием зонда «Чанъэ-4», который в 2019 году совершил посадку на обратной стороне Луны), риск столкновения с астероидом является намного более высоким, «чем оценка, основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах».
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