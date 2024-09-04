МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сильные осадки с градом и шквалистым ветром привели к отключениям света и подтоплениям, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В ведомстве заявили, что социально значимые объекты работают штатно, сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды.
«По пройденному циклону погибших нет, — говорится в сообщении.
Коммунальщики устраняют последствия непогоды в столице республики Нальчике, пишет ТАСС: они убирают поваленные деревья, проверяют канализационные люки, которые могло смыть осадками.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Брайан Мэй перенес инсульт
Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке
Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов