 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-Балкарии

МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-Балкарии
Video

В Кабардино-Балкарии сильные осадки с градом и шквалистым ветром привели к отключениям света и подтоплениям, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве заявили, что социально значимые объекты работают штатно, сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды.

«По пройденному циклону погибших нет, — говорится в сообщении.

Коммунальщики устраняют последствия непогоды в столице республики Нальчике, пишет ТАСС: они убирают поваленные деревья, проверяют канализационные люки, которые могло смыть осадками.

Путин приехал в Кабардино-Балкарию впервые за пять лет
Политика

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Кабардино-Балкария Стихийные явления непогода МЧС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Iltalehti узнало о планах закрыть русскую школу в ФинляндииПолитика, 00:07
«Аэрофлот» вновь повысил прогноз по перевозкам в 2024 годуБизнес, 00:00
Минфин обсудит ввод глобального минимального налога в законодательствоЭкономика, 00:00
«Аэрофлот» предложит «Авроре» Superjet в «мокрый» лизингБизнес, 00:00
Bloomberg сообщил о риске утраты ЦБ Украины контроля над ценамиЭкономика, 04 сен, 23:54
МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-БалкарииОбщество, 04 сен, 23:36
В Богун-Городке мужчина пострадал при атаке дроновПолитика, 04 сен, 23:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Полтаве и Сумах прогремели взрывыПолитика, 04 сен, 23:04
Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и ПетербургомОбщество, 04 сен, 22:37
Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве УкраиныПолитика, 04 сен, 22:27
Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человекОбщество, 04 сен, 22:07
В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроковСпорт, 04 сен, 22:02
Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»Политика, 04 сен, 22:02
Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелилиОбщество, 04 сен, 22:01