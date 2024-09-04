МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии сильные осадки с градом и шквалистым ветром привели к отключениям света и подтоплениям, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве заявили, что социально значимые объекты работают штатно, сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды.

«По пройденному циклону погибших нет, — говорится в сообщении.

Коммунальщики устраняют последствия непогоды в столице республики Нальчике, пишет ТАСС: они убирают поваленные деревья, проверяют канализационные люки, которые могло смыть осадками.