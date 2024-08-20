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Политика ,  
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Путин приехал в Кабардино-Балкарию впервые за пять лет

Президент Владимир Путин приехал в Кабардино-Балкарию (КБР), сообщила пресс-служба Кремля. В поездке президента сопровождают его полномочный представитель в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

На месте президента встретил глава КБР Казбек Коков. В рамках рабочей поездки глава государства приехал в садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик, где затем он проведет встречу в Коковым. Последний раз Путин был в республике в ноябре 2019 года, тогда он побывал в Нальчике.

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Политика
Владимир Путин

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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