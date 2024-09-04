В Богун-Городке мужчина пострадал при атаке дронов

Украинские дроны атаковали Борисовский район Белгородской области, ранен один мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, мужчина пострадал в результате атаки FPV-дрона в районе села Богун-Городок.

«Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Еще один беспилотник — дрон-камикадзе — сдетонировал на территории частного домовладения в селе Березовка. В результате в летней кухне пробита кровля и повреждены стены, выбито окно в хозпостройке и разрушен забор.

Ранее 4 сентября в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погибли три мирных жителя и еще два получили ранения. В тот же день Гладков уже сообщал об обстреле Новой Таволжанки, тогда он рассказал о двоих пострадавших.

Днем ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской области развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны.Оперативная группа координационного совета ведомства по вопросам военной безопасности граничащих с Украиной регионов получила 83 запроса, в том числе 27 от Белгородской области.