РЖД: для строительства ВСМ необходимо задействовать около 39 тыс. человек в год

Для строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в среднем каждый год будет требоваться почти 39 тысяч человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы РЖД на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«38,9 тысяч человек среднегодовая потребность для строительства», — приводит агентство выдержку из материалов

В 2029 году российский президент Владимир Путин одобрил строительство высокоскоростной магистрали. Пилотным проектом станет ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

В марте президент России Владимир Путин дал старт для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Минфин оценил стоимость магистрали в 1,8 трлн руб., проект включили в перечень самоокупаемых.

Протяженность магистрали составит 679 км, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут.