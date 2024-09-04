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Задержанных сотрудников Центра временного содержания мигрантов арестовали

Задержанных сотрудников Центра временного содержания мигрантов арестовали
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Двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) заключили под стражу за мошенничество и обман мигрантов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> обвиняемого Мустапаева Абдулгапиза Магомедгаджиевича и Текнеджяна Рудика Арамовича на срок 2 месяца, до 3 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, фигуранты обещали сократить сроки пребывания лицам, которые находятся в центре, заведомо зная, что не могут это осуществить, так как не обладают нужными полномочиями.

В Центр временного содержания мигрантов в Москве пришли с обысками
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Ранее, 3 сентября, в ЦВСИГ пришли с обысками. По данным Shot, фигуранты обещали родственникам содержащихся в нем мигрантов свидание за 5 тыс. руб. и скорейшую отправку домой за 30 тыс. руб.

При обысках в домах и на работе подозреваемых следователи обнаружили вещи и документы, указывающие на причастность задержанных к преступлению, сообщал Следственный комитет. По данным ведомства, фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тыс. руб.

Центр был открыт в 2015 году и находится на 64-м километре Варшавского шоссе, в деревне Сахарово в Новой Москве. В центре содержат иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии за нарушение российского законодательства.

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