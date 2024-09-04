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ВМС США уволили капитана эсминца из-за «утраты способности командовать»

Капитана эсминца США уволили из-за «утраты способности командовать»
Кэмерон Ясте
Кэмерон Ясте (Фото: usnavy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Военно-морские силы США уволили командира эсминца Кэмерона Ясте, сообщает пресс-служба военно-морского флота страны.

«Командир эсминца ВМС США «Джон С. Маккейн» был освобожден от должности 30 августа в связи с утратой уверенности в своей способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами», — говорится в сообщении.

ВМС США «предъявляют к командирам самые высокие требования и привлекают их к ответственности, когда эти стандарты не соблюдаются», отметила пресс-служба.

По данным ведомства, Ясте назначили на должность командира эсминца в октябре 2023 года, сейчас его временно перевели в надводную группу ВМС США «Северо-Запад».

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Фото:Rudy Carezzevoli / Getty Images

В апреле 2024 года, по данным The Hill, в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной на территории России экстремистской организации) военно-морского флота появилась фотография Ясте, на которой он на борту эсминца прицеливался из винтовки с оптическим прицелом, установленным задом наперед. Позднее пост удалили после широкого резонанса, который он получил в социальных сетях, и волны критики в адрес капитана и ВМС США.

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