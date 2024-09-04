 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Google выложила версию Android 15 для разработчиков

Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Американская корпорация Google выпустила версию Android 15 для разработчиков, исходный код которой станет доступен для пользователей созданных компанией смартфонов Pixel и аппаратов других производителей, сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня мы выпускаем Android 15 и делаем исходный код доступным в Android Open Source Project (AOSP)», — говорится в сообщении компании. Там подчеркнули, что на смартфонах Pixel Android 15 будет доступна «в ближайшие недели».

Android — это операционная система с открытым исходным кодом для мобильных устройств. AOSP — проект операционной системы с открытым исходным кодом от Google, который не включал сервисы для мобильных устройств.

Как следует из информации на сайте Android, открытый исходный код позволяет пользователям «вносить свой вклад в его развитие».

«Устройства становятся более разнообразными и инновационными», — объясняют разработчики.

В течение «ближайших месяцев» Android 15 также будет доступна на некоторых устройствах Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi.

Как отмечают разработчики, Android 15 повысит производительность гаджетов, в частности улучшит возможности работы с мультимедиа и камерами и создаст «интуитивно понятный пользовательский интерфейс».

В декабре 2022 года «Коммерсантъ» писал, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» собираются создать компанию, которая будет разрабатывать российскую мобильную операционную систему на базе AOSP. В 2023 году в «Ростелекоме» заявили, что с этим могут быть связаны правовые риски.

В 2024 году в России начали работу над новой альтернативой Android и iOS. Разработчик российской операционной системы ALT Linux зарегистрировал товарный знак AltPhone. Как пояснил РБК его представитель, так будет называться новая мобильная операционная система, над которой работает компания.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Google Android разработчики исходный код
Материалы по теме
Депутат Госдумы объяснил свои слова о блокировке Google, Android и iOS
Технологии и медиа
В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
Технологии и медиа
Meta прекратила поддержку WhatsApp на старых версиях Android
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 17:35
В США неизвестный открыл стрельбу в школеПолитика, 19:37
Haberturk узнал об планах Эрдогана участвовать в саммите БРИКС в КазаниПолитика, 19:34
Google выложила версию Android 15 для разработчиковТехнологии и медиа, 19:24
Директор центра рассказал, почему в Полтаве погибло много военныхПолитика, 19:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:14
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:11
Росстат зафиксировал снижение цен впервые за 1,5 годаЭкономика, 19:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Арестованный экс-ректор БФУ попросил отправить его на спецоперациюПолитика, 18:56
Путин поддержал упрощение визового режима для поездок на Дальний ВостокПолитика, 18:56
Клуб Медиалиги во второй раз вышел в четвертый раунд Кубка РоссииСпорт, 18:55
Тарасова призвала не осуждать сменивших гражданство спортсменовСпорт, 18:51
Шольц назвал срок поставки Киеву еще 17 систем ПВО IRIS-TПолитика, 18:50
Киргизия изменила для россиян правила пребывания в странеПолитика, 18:30
При обстреле Новой Таволжанки погибли три человекаПолитика, 18:25