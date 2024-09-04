Google выложила версию Android 15 для разработчиков
Американская корпорация Google выпустила версию Android 15 для разработчиков, исходный код которой станет доступен для пользователей созданных компанией смартфонов Pixel и аппаратов других производителей, сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня мы выпускаем Android 15 и делаем исходный код доступным в Android Open Source Project (AOSP)», — говорится в сообщении компании. Там подчеркнули, что на смартфонах Pixel Android 15 будет доступна «в ближайшие недели».
Android — это операционная система с открытым исходным кодом для мобильных устройств. AOSP — проект операционной системы с открытым исходным кодом от Google, который не включал сервисы для мобильных устройств.
Как следует из информации на сайте Android, открытый исходный код позволяет пользователям «вносить свой вклад в его развитие».
«Устройства становятся более разнообразными и инновационными», — объясняют разработчики.
В течение «ближайших месяцев» Android 15 также будет доступна на некоторых устройствах Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi.
Как отмечают разработчики, Android 15 повысит производительность гаджетов, в частности улучшит возможности работы с мультимедиа и камерами и создаст «интуитивно понятный пользовательский интерфейс».
В декабре 2022 года «Коммерсантъ» писал, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» собираются создать компанию, которая будет разрабатывать российскую мобильную операционную систему на базе AOSP. В 2023 году в «Ростелекоме» заявили, что с этим могут быть связаны правовые риски.
В 2024 году в России начали работу над новой альтернативой Android и iOS. Разработчик российской операционной системы ALT Linux зарегистрировал товарный знак AltPhone. Как пояснил РБК его представитель, так будет называться новая мобильная операционная система, над которой работает компания.
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