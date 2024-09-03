 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Таможенники Санкт-Петербурга не дали вывезти скульптуру медведя-воина

Таможенники Санкт-Петербурга не дали вывезти скульптуру медведя-воина
Video

Балтийские таможенники задержали скульптуру медведя-воина, которая была изготовлена в том числе из шкуры редкого бурого медведя, сообщила РБК пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Статую зверя в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ, пытался вывезти в Объединенные Арабские Эмираты российский предприниматель.

«Экспертиза установила, что изделие изготовлено из комбинированных материалов с включениями различных частей животных, в том числе шкуры бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.

Этот вид охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для вывоза из страны таких животных и их дериватов (производных) требуется получение разрешения на экспорт. У мужчины соответствующих документов не было.

В отношении него таможенники возбудили дело об административном правонарушении по фактам несоблюдения запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. с возможной конфискацией предмета правонарушения.

Глава МЧС Камчатки призвал местных жителей не поить медведей пивом
Общество

В ноябре 2023 года таможенники аэропорта Домодедово пресекли незаконный вывоз из России в США трехмесячного котенка краснокнижного сервала.

По данным ведомства, таможенники остановили 37-летнего американского бизнесмена, у которого была переноска с котенком. Мужчина рассказал, что занимается продажей животных, и показал сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау.

Таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам. Те установили, что это детеныш сервала — хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он также охраняется (СИТЕС) и занесен в международную Красную книгу.

Мужчине вменили недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Котенка передали в центр поддержки диких животных Московской области.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Венгрия не выживет без нефти из России, заявили в Будапеште

На Украине в рамках «дерусификации» откажутся от копейки и введут в оборот «шаг»

СК завел дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом

Российские знаменитости отвели детей школу. Фото

В «Матч ТВ» рассказали о причинах отказа показывать Олимпиаду в Париже

Новым владельцем автодилера «Рольф» стал Умар Кремлев

Видео с прибытием Путина в Монголию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Балтийская таможня Санкт-Петербург задержание защита животных
Материалы по теме
Спасенную на Таймыре белую медведицу Монеточку отпустили с запасом рыбы
Общество
В Московском зоопарке показали спасенного из ЛНР медведя
Общество
Яхтсмен погиб на Байкале, пытаясь убежать от медведя
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 02 сен, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 02 сен, 17:48
В Нидерландах призвали немедленно прекратить поддержку УкраиныПолитика, 14:41
Тарасова усомнилась, что Трусова выступит в контрольных прокатах сборнойСпорт, 14:40
WSJ напомнила о гибели летчиков ВСУ, выступавших за передачу F-16 КиевПолитика, 14:32
В Даниловском районе Москвы отреставрировали палаты XVII векаНедвижимость, 14:30
МВД назвало подозреваемых в мошенничестве в центре содержания мигрантовОбщество, 14:25
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской областиПолитика, 14:16
Трусову заявили на контрольные прокаты сборнойСпорт, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Грозном задержали объявленного в розыск бывшего мэра МагасаОбщество, 14:12
Зачем фермам искусственный интеллект и роботыРБК и Сбер, 14:09
Прокуратура показала видео с места жесткой посадки Ми-171 в ПриангарьеОбщество, 14:07
Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймомЭкономика, 14:00
По результатам исследования аптечный бизнес продолжает курс на e-comРБК Компании, 14:00
Футбольные клубы совершили летом рекордное количество трансферовСпорт, 13:59
Индекс Мосбиржи перешел к росту и поднялся выше 2600 пунктовИнвестиции, 13:57