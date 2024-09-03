Таможенники Санкт-Петербурга не дали вывезти скульптуру медведя-воина
Балтийские таможенники задержали скульптуру медведя-воина, которая была изготовлена в том числе из шкуры редкого бурого медведя, сообщила РБК пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
Статую зверя в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком, а также другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ, пытался вывезти в Объединенные Арабские Эмираты российский предприниматель.
«Экспертиза установила, что изделие изготовлено из комбинированных материалов с включениями различных частей животных, в том числе шкуры бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.
Этот вид охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для вывоза из страны таких животных и их дериватов (производных) требуется получение разрешения на экспорт. У мужчины соответствующих документов не было.
В отношении него таможенники возбудили дело об административном правонарушении по фактам несоблюдения запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. с возможной конфискацией предмета правонарушения.
В ноябре 2023 года таможенники аэропорта Домодедово пресекли незаконный вывоз из России в США трехмесячного котенка краснокнижного сервала.
По данным ведомства, таможенники остановили 37-летнего американского бизнесмена, у которого была переноска с котенком. Мужчина рассказал, что занимается продажей животных, и показал сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау.
Таможенники усомнились в достоверности документов и передали котенка экспертам. Те установили, что это детеныш сервала — хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он также охраняется (СИТЕС) и занесен в международную Красную книгу.
Мужчине вменили недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Котенка передали в центр поддержки диких животных Московской области.
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