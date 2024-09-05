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Общество ,  
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Спрос на школьных репетиторов в России вырос на 18% за год

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Спрос на онлайн-занятия с репетиторами в стране увеличился за год на 18%, всего их услугами пользуются 16% российских школьников, выяснили аналитики сервиса «Авито Услуги», соответствующий отчет есть у РБК.

В опросе приняли участие 10 тыс. человек. По данным сервиса, 8% школьников занимаются у репетиторов регулярно, еще 8% — периодически.

Больше всего за период с августа 2023 года по август 2024 года спрос на онлайн-занятия с репетиторами вырос по информатике — на 92%. Кроме того, число желающих дополнительно заниматься с репетиторами в дистанционном формате выросло по таким предметам, как биология (+52%) и геометрия (+36%).

В России вырос спрос на услуги репетиторов для дошкольников
Общество
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Учителя, в свою очередь, также стали предлагать репетиторские услуги чаще. За аналогичный период количество предложений с их стороны увеличилось на 29%. Как показывает аналитика «Авито Услуг», на 74% больше стало предложений от репетиторов по геометрии, на 46% — по географии, на 42% — по химии.

46% школьников занимаются с репетиторами по три-четыре часа в неделю. Один-два часа в неделю занимаются еще 41% учеников. При этом 37% родителей готовы тратить на это до 5 тыс. руб. в месяц, другие 35% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц. В среднем россияне вкладывают в дополнительное образование своих детей 8 тыс. руб. в месяц.

В августе специалисты «Авито Услуг» выяснили, что за год в России на 13% также вырос спрос на услуги репетиторов для дошкольников. При этом интерес россиян к занятиям по подготовке детей к школе увеличился почти на четверть.

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Авито репетиторы школьники онлайн спрос
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