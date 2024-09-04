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В Приднестровье законодательно запретили называть регион Транснистрией

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Парламент Приднестровья запретил называть республику Транснистрией, с соответствующей инициативой выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский, сообщила пресс-служба главы республики.

Он лично представил законопроект депутатам.

«Президентская инициатива о недопустимости использования термина «Транснистрия» в отношении Приднестровья принята единогласно», — говорится в сообщении.

Изменения предложили внести в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также в КоАП.

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Во время выступления на пленарном заседании Верховного совета президент республики также заявил, что термин «Транснистрия» появился во время оккупации края немецко-румынскими войсками с августа 1941-го по 1944 год.

Это была территория, которая ограничивалась рекой Днестр, Южным Бугом и Черным морем. Всего она насчитывала более 40 тыс. кв. м, а ее столицей был город Одесса, пояснил президент.

Красносельский добавил, что «пора поставить точку и приравнять термин «Транснистрия» к символам фашизма и нацизма с вытекающими отсюда правовыми последствиями».

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Приднестровье запрет парламент Вадим Красносельский
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