 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Выплаты контрактникам из Брянской области подняли до 1 млн руб.

Единоразовая выплата брянским контрактникам достигла 1 млн руб.
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие из Брянской области, которые заключили контракты с Минобороны, будут получать по 1 млн руб., заявил глава региона Александр Богомаз.

«Поступая на военную службу по контракту, наши защитники теперь будут получать 1 млн рублей (600 тысяч — региональная выплата, 400 тысяч — федеральная)», — написал Богомаз в телеграм-канале. Он уточнил, что их ежемесячная зарплата составляет 200 тыс. руб.

4 сентября депутаты регионального заксобрания внесли изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих. Поправки коснутся контрактников, военнослужащих Росгвардии и лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Размер региональных выплат для них увеличили с 400 тыс. до 600 тыс. руб.

ЦБ рекомендовал назначить страховые выплаты жителям трех регионов
Финансы
Фото:Дмитрий Серков / РБК

«Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года», — заявил председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. Он добавил, что финансироваться выплаты будут из регионального бюджета.

Новый закон вступит в силу после его официального опубликования. Предусматривается, что он будет действовать до 1 июля 2025 года.

2 сентября выплаты контрактникам повысили в Татарстане. Размер единовременной выплаты для них там увеличили до 2 млн руб. Из них 1,3 млн руб. военнослужащие будут получать от региона.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Элтон Джон частично ослеп

На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке

Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Брянская область областная дума выплаты контрактники Росгвардия мобилизация
Материалы по теме
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Политика
Саратовские власти поручили выплатить компенсации после атаки дронов
Политика
Жителей четырех белгородских сел отселят с выплатой в ₽15 тыс.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Для чего Зеленскому понадобилась волна отставок в украинском руководствеПолитика, 16:41
Глава «Аэрофлота» допустил возврат к дивидендам после длительной паузыИнвестиции, 16:40
Собянин анонсировал благоустройство еще 36 набережных в МосквеНедвижимость, 16:37
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30
В Приднестровье законодательно запретили называть регион ТранснистриейОбщество, 16:29
Что приводит человека в кризис. И две модели поведения для выхода из негоPro, 16:22
Защита Аяза Шабутдинова проиграла апелляцию на очередное продление арестаОбщество, 16:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Соболев отреагировал на слухи о недовольстве игроков «Зенита» трансферомСпорт, 16:19
Две трети резидентов ТОР Дальнего Востока намерены развивать свой бизнесОтрасли, 16:15
Выплаты контрактникам из Брянской области подняли до 1 млн руб.Политика, 16:10
Найдены более 500 пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской областиПолитика, 16:04
Австралийские журналисты въехали в Курскую область со стороны УкраиныПолитика, 16:03
Пожар на топливном складе в Ростовской области локализовалиПолитика, 15:56
Захарова назвала Солсбери местом настройки украинских дроновПолитика, 15:47