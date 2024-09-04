Выплаты контрактникам из Брянской области подняли до 1 млн руб.

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Военнослужащие из Брянской области, которые заключили контракты с Минобороны, будут получать по 1 млн руб., заявил глава региона Александр Богомаз.

«Поступая на военную службу по контракту, наши защитники теперь будут получать 1 млн рублей (600 тысяч — региональная выплата, 400 тысяч — федеральная)», — написал Богомаз в телеграм-канале. Он уточнил, что их ежемесячная зарплата составляет 200 тыс. руб.

4 сентября депутаты регионального заксобрания внесли изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих. Поправки коснутся контрактников, военнослужащих Росгвардии и лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Размер региональных выплат для них увеличили с 400 тыс. до 600 тыс. руб.

«Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года», — заявил председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. Он добавил, что финансироваться выплаты будут из регионального бюджета.

Новый закон вступит в силу после его официального опубликования. Предусматривается, что он будет действовать до 1 июля 2025 года.

2 сентября выплаты контрактникам повысили в Татарстане. Размер единовременной выплаты для них там увеличили до 2 млн руб. Из них 1,3 млн руб. военнослужащие будут получать от региона.