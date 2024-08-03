Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением в КНДР

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю КНДР Ким Чен Ыну. В письме он выразил соболезнования в связи с наводнением в северо-западных провинциях страны.

«Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — говорится в телеграмме.

Наводнения на северо-западе КНДР начались в конце июля. Власти Северной Кореи заявляли, что страна понесла «значительный ущерб». Южнокорейские СМИ писали, что в результате наводнения погибли до 1,5 тыс. человек. Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».

Наводнения в результате проливных дождей на северо-западе КНДР начались в конце июля. В результате наводнения ущерб получили более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. В Южной Корее считают, что КНДР понесла «значительный ущерб» от наводнений. Красный Крест республики предложил соседней стране гуманитарную помощь. По данным южнокорейских СМИ, в результате подтоплений погибли более 1 тыс. человек.