Остановленный за пьяное вождение уфимец пришел в ГИБДД с коноплей

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Житель Уфы пришел в городской полк ДПС за разрешением на выдачу автомобиля с пакетиком конопли в кармане, сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

По его словам, 42-летнего мужчину задержали в состоянии опьянения за рулем Honda Civic. Нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего на него составили протокол, а машину забрали на штрафстоянку.

«На проходной полка ДПС при осмотре гражданина на наличие запрещенных предметов инспектор заметил у гражданина сверток», — продолжил Севастьянов. Уфимец попытался скрыться, но его задержали. Экспертиза показала, что в пакете было около грамма конопли. Мужчину доставили в отделение полиции.