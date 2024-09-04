Путин предложил провести встречу с Си Цзиньпином на саммите БРИКС-2024
Российский президент Владимир Путин предложил провести двустороннюю встречу с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом он заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Россия ждет Си Цзиньпина на предстоящем саммите БРИКС, сказал Путин. «Предлагаю в ходе этой работы провести двустороннюю рабочую встречу», — заявил российский президент.
Он также добавил, что отношения России и Китая достигли «беспрецедентно высокого уровня» благодаря совместным усилиям двух стран.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй ранее сообщал о намерении китайского лидера прибыть на саммит в Казани.
БРИКС — это содружество России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Его девизом станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке 3 сентября. Форум продлится четыре дня. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Мероприятие организовано на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Путин примет участие в форуме с 4 по 5 сентября.
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