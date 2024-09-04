Переговоры Путина на ВЭФ. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречи на Восточном экономическом форуме. У него среди прочего запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
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