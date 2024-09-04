Суд в России вынес заочный пожизненный приговор полковнику ВСУ Храпачу
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил полковника ВСУ Дмитрия Храпача за организацию обстрелов Белгородской области к пожизненному лишению свободы, сообщает ТАСС.
«По совокупности преступлений назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и взысканием в пользу РФ 4 млн руб.», — передает корреспондент агентства решение суда.
Срок исчисления наказания начнется, когда Храпача задержат на территории России. Его признали виновным в четырех преступлениях террористической направленности.
Так, в зале суда огласили, что по приказам полковника ВСУ наносились ракетные удары по Белгородской области, что привело к гибели людей. Кроме того, Минобороны и гражданские объекты понесли ущерб, сумма которого составила 4 млн 639 тыс. 733 руб.
Назначить пожизненный срок Храпачу гособвинение потребовало накануне. В 2023 году к пожизненному лишению свободы полковника приговорил Верховный суд ДНР. Храпача признали виновным в организации обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня «по мотивам ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы».
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