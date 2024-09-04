В Нигерии около 80 человек погибли при нападении боевиков

На северо-востоке Нигерии около 150 боевиков группировки «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) атаковали деревню Мафа в штате Йобе, в результате чего погибли около 80 человек. Об этом агентству AFP сообщил представитель полиции Йобе Абдулкарим Дунгус.

«Они убили много людей и сожгли много магазинов и домов. Нам еще предстоит установить фактическое число убитых в результате атаки», — сказал Дунгус, уточнив, что погибших не менее 81 человека.

Целью нападения, по мнению представителя полиции, была месть за убийство двух боевиков «Боко Харам» ополченцами из Мафы.

«Боко Харам» активно действует на территории Нигерии с 2002 года. Члены группировки выступают за введение шариата и борются против западного влияния. В последние годы движение стало более радикальным. От рук террористов этой группировки погибли несколько тысяч человек.