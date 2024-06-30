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В результате трех терактов в Нигерии погибли 18 человек

Жертвами терактов на свадьбе, похоронах и в больнице в Нигерии стали 18 человек
Боевики атаковали свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза на северо-востоке страны. При взрывах погибли 18 человек, еще 30 пострадали. Атака произошла в штате Борно, где действует борющаяся с влиянием Запада группировка

В городе Гвоза на северо-востоке Нигерии террористы-смертники устроили взрывы на свадьбе, похоронах и в больнице, в результате погибли по меньшей мере 18 человек, передает Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

По словам гендиректора главка ведомства в штате Борно Баркиндо Саиду, среди жертв есть дети и беременные женщины. Пострадавшие госпитализированы с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей. Всего пострадало 30 человек.

Саиду добавил, что все три нападения были совершены по-отдельности. Ответственность за атаки пока не взяла на себя ни одна группировка, отмечает Reuters.

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Наиболее активно в штате Борно действуют две группировки, пишет агентство. Это «Боко Харам» (возможный перевод — «Западное образование — грех», признана террористической организацией и запрещена в России) и отколовшееся от нее «Исламское государство в провинции Западная Африка» (ISWAP, часть организации «Исламское государство», признанного террористическим и запрещенного в России).

«Боко Харам» активно действует на территории Нигерии с 2002 года, в Борно она предпринимает атаки на протяжении многих лет. Члены «Боко Харам» выступают за введение шариата и борются против западного влияния. В последние годы движение стало более радикальным. От рук террористов этой группировки погибли несколько тысяч человек.

«Боко Харам» оказалась в центре внимания СМИ после массового похищения школьниц в городе Чибок (также штат Борно) в апреле 2014 года. Тогда боевики напали на государственную среднюю школу и похитили 276 девочек. Они опубликовали видео с похищенными и потребовали обмена их на пленных. Главарь группировки Абубакар Шекау (погиб в 2021 году) заявил, что девочки были обращены в ислам, и пригрозил насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство.

В социальных сетях и мировых СМИ была запущена кампания #BringBackOurGirls («Верните наших девочек»), в которой в том числе приняла участие бывшая первая леди США Мишель Обама. Некоторым девочкам удалось бежать, судьба остальных неизвестна.

ISWAP откололась от «Боко харам» в 2015 году и с тех пор совершила несколько крупных атак, в том числе на территории Борно. Так, в июне 2020 года в регионе от ее действий погибли 69 мирных жителей.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нигерия теракт взрыв погибшие Африка
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