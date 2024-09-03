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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об ударе дронов ВСУ по храму Святителя Николая

Губернатор Гладков: FPV-дрон ударил по храму Святителя Николая в селе Грузское
Сюжет
Военная операция на Украине
Помимо храма беспилотники атаковали социальный объект в Грузском и коммерческое предприятие в Шебекино. По данным Гладкова, пострадавших нет
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из FPV-дронов ударил по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. «В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания», — рассказал Гладков. Он добавил, что в селе еще один беспилотник атаковал социальный объект — повреждения получила кровля.

Атака на храм произошла около 6:00, в итоге купол храма полностью сгорел, рассказали РБК в пресс-службе Губкинской епархии. 

В городе Шебекино дрон ударил по коммерческому предприятию, уточнил Гладков. В результате атаки еще одного беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия: повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.

По данным Mash, в результате атаки пострадал настоятель храма — у него контузия. Всего в церкви было около десяти человек: прихожане и работники. Гладков сообщил, что пострадавших нет.

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Фото:minzdrav_ru / Telegram

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе зачастую объявляют ракетную опасность или опасность атаки дронов. Там также действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Украина ВСУ беспилотники новости
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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