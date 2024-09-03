Гладков сообщил об ударе дронов ВСУ по храму Святителя Николая

Помимо храма беспилотники атаковали социальный объект в Грузском и коммерческое предприятие в Шебекино. По данным Гладкова, пострадавших нет

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Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из FPV-дронов ударил по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. «В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания», — рассказал Гладков. Он добавил, что в селе еще один беспилотник атаковал социальный объект — повреждения получила кровля.

Атака на храм произошла около 6:00, в итоге купол храма полностью сгорел, рассказали РБК в пресс-службе Губкинской епархии.

В городе Шебекино дрон ударил по коммерческому предприятию, уточнил Гладков. В результате атаки еще одного беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон ударил по территории предприятия: повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.

По данным Mash, в результате атаки пострадал настоятель храма — у него контузия. Всего в церкви было около десяти человек: прихожане и работники. Гладков сообщил, что пострадавших нет.

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После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе зачастую объявляют ракетную опасность или опасность атаки дронов. Там также действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.