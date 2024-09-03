В Германии полиция провела операцию против организации «интернет-троллей»

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В Германии правоохранители провели обыски в шести федеральных землях в рамках операции против онлайн-группировки «Новый мировой порядок», сообщило Федеральное управление немецкой уголовной полиции.

Обыски были проведены в десяти квартирах в Берлине, Баварии, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гессене и Нижней Саксонии, по их результатам полицейские изъяли «множество электронных устройств».

Как заявили в ведомстве, «Новый мировой порядок» — объединение людей, занимающихся систематическим «киберзапугиванием и киберпреследованием», жертвами при этом часто становятся пользователи в том числе «с когнитивными нарушениями».

«Целью объединения является, в частности, издевательство над жертвами и принуждение их отказаться от своего присутствия в интернете», — говорится в заявлении полиции.

Члены виртуального объединения пытались также получить доступ к персональным данным потерпевших, чтобы опубликовать их. Для этого они использовали, в частности, подменные телефонные номера для получения данных из общедоступных и непубличных баз данных, а также из государственных органов.

Организация стояла за угрозами взрывов в аэропортах, на железных дорогах и в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии в прошлом году, а также за ложными вызовами полиции, пожарных и другими действиями.

Кроме того, мошенники использовали в своих целях номера экстренных служб и под выдуманными предлогами вызывали потерпевшим пожарную службу, службу газа, полицию.

По данным Der Spiegel, члены группы в течение как минимум шести лет взламывали аккаунты, похищали данные пользователей и использовали их для запугивания и преследования, принуждая своих жертв отказаться от публичной активности в интернете. Нередко жертвами NWO становились политики, знаменитости и популярные блогеры, а также уязвимые люди с психическими проблемами и когнитивными нарушениями.