Зеленский уволил заместителя главы своей администрации Шурму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы своей администрации Ростислава Шурму. Указ главы украинского государства опубликован на его сайте.
Причину увольнения Зеленский не назвал.
Ранее в этот же день заявления об увольнении в Верховную раду подали министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, глава фонда государственного имущества Виталий Коваль, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение половины состава кабинета министров Украины (КМУ). Он написал в своем телеграм-канале, что на следующий день Украину ждет «день увольнений».
«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения», — сказал он.
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