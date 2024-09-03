Зеленский уволил заместителя главы своей администрации Шурму

Ростислав Шурма (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы своей администрации Ростислава Шурму. Указ главы украинского государства опубликован на его сайте.

Причину увольнения Зеленский не назвал.

Ранее в этот же день заявления об увольнении в Верховную раду подали министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, глава фонда государственного имущества Виталий Коваль, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение половины состава кабинета министров Украины (КМУ). Он написал в своем телеграм-канале, что на следующий день Украину ждет «день увольнений».

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения», — сказал он.