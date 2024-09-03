Защита обжалует арест генерала Муминджанова

Валерий Муминджанов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Защита обжалует арест заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, сообщила его адвокат Карина Лубенец, передает корреспондент РБК.

235-й гарнизонный военный суд отправил генерал-майора под арест до 2 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Суд закрыл заседание по просьбе следователя в связи с тем, что материалы дела содержат служебную тайну в области обороны, в том числе касающуюся военной операции на Украине.

Дело против Муминджанова возбудили 2 сентября. Его задержали в Воронеже и этапировали в Москву.

До прихода на пост замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, на этой должности генерал-майор помог коммерческой компании заключить контракты на сумму 1,5 млрд руб. на поставку обмундирования, в том числе на территорию боевых действий на Украине. За это в качестве взятки он получил свыше 20 млн руб.

В ходе расследования у Муминджанова и членов его семьи были найдены «многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность приобретения которых проверяется».