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Путин выразил соболезнования семье конструктора подлодок Спасского

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора подлодок Спасского
Игорь Спасский
Игорь Спасский (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального конструктора около 200 советских и российских подводных лодок Игоря Спасского.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия», — говорится в его телеграмме родным и близким Спасского, опубликованной на сайте Кремля.

Президент назвал конструктора «выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником» и отметил его вклад в развитие российской научно-технической мысли и укрепление Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Светлая память об Игоре Спасском — Герое Российской Федерации, академике РАН — навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег и друзей, всех, кто знал этого замечательного человека», — заявил Путин.

Умер генконструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский
Общество
Игорь Спасский

О смерти Спасского ранее 3 сентября сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. Он скончался в возрасте 98 лет.

Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородск (ныне — Ногинск) Московской области. Окончил Московскую военно-морскую школу и Бакинское военно-морское подготовительное училище, после чего поступил на службу в ВМФ СССР.

В разработке подлодок начал участвовать с 1950 года, с 1953 года работал в конструкторском бюро «Рубин», которое возглавил спустя 30 лет. Был академиком РАН. Спасский — Герой России, Герой Социалистического Труда, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга. По его проектам было построено более 180 субмарин, они составляют ядро российского флота.

К числу разработок Спасского в том числе относится атомная подлодка «Курск», потерпевшая крушение 12 августа 2000 года в Баренцевом море.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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