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Путин назвал Монголию союзником России

Путин: Монголия является дружественной страной и союзником России уже много лет
Владимир Путин и&nbsp;Ухнаагийн Хурэлсух
Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Монголия — дружественная страна и союзник России на протяжении многих лет, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, передает ТАСС.

«Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол», — сказал Путин спикеру монгольского парламента. Президент добавил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России», в том числе в борьбе с нацизмом и милитаризмом.

«На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения. И сегодня они развиваются успешно», — добавил Путин.

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Владимир Путин и&nbsp;Ухнаагийн&nbsp;Хурэлсух

Российский президент прилетел в Монголию утром 3 сентября. Он встретился с коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в монгольской столице Улан-Баторе. Путина встретили почетным караулом, конницей и духовым оркестром.

Как сообщили в Кремле, поездка приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол» и президенты двух стран уже обменялись поздравлениями по этому поводу. В последний раз Путин был в Монголии ровно пять лет назад на аналогичных торжествах.

Путин назвал Монголию союзником России
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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