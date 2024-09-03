Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

По словам Владимира Рогова, речь идет об училище, где готовили военнослужащих ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ

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Две баллистические ракеты попали в институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве, есть жертвы, заявил Владимир Зеленский. По словам президента Украины, погиб 41 человек, еще более 180 пострадали.

По словам Зеленского, одно из зданий института телекоммуникаций частично разрушено, под завалами оказались люди. «Я распорядился провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего», — написал президент Украины в телеграм-канале.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре. Как сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов, речь идет о бывшем Полтавском высшем военном командном училище связи им. маршала К.С. Москаленко. По его словам, там обучали военнослужащих ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом, — написал Рогов в телеграм-канале. — Потери противника исчисляются сотнями».

В момент ракетного удара более 500 украинских военнослужащих участвовали в построении, уточнил он. Как пишет «РБК-Украина», в 09:08 в Полтаве и области объявили воздушную тревогу, около 09:10 в городе прогремело два взрыва.