Задержанного за взятку в ₽20 млн генерала Муминджанова доставили в суд

Задержанного за взятку в ₽20 млн генерала доставили в суд. Видео

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Замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова доставили в 235-й гарнизонный военный суд.

Генерала подозревают в получении взятки в размере 20 млн руб.

Следствие попросило суд арестовать Муминджанова на время расследования.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении против него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере.

Оно было заведено в отношении его действий на предыдущей должности — руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Муминджанову грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, на прежней должности Муминджанов «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО». Договоры были заключены на сумму более 1,5 млрд руб.