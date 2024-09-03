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Задержанных за ловлю ящериц на Шри-Ланке россиян отпустили под залог

Задержанных за незаконную ловлю ящериц на Шри-Ланке россиян отпустили под залог
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Суд на Шри-Ланке отпустил под залог двух россиян, задержанных по обвинению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства.

Суд проходил в городе Эмбилипития в провинции Сабарагамува.

«Обоих россиян выпустили под залог. С российских граждан взята подписка о невыезде», — рассказали в дипмиссии.

Там отметили, что суд принял такое решение «благодаря усилиям посольства» и с учетом возраста задержанных.

Вице-президент российского Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников уточнил в разговоре с агентством, что поручителями задержанных выступили двое граждан Шри-Ланки. По его словам, суд также запретил арестованным россиянам покидать территорию острова до конца разбирательства по делу, они также должны «приходить в местную полицию и отмечаться».

На Шри-Ланке задержали двоих россиян за незаконную ловлю ящериц
Общество
Фото:Buddhika Weerasinghe / Getty Images

РБК направил запрос в посольство России в Шри-Ланке.

По данным российского посольства в Шри-Ланке, информация о пропаже на острове молодых людей — граждан России — возрастом 17 лет и 21 год поступила в дипмиссию 29 августа. Позднее выяснилось, что их задержала экологическая полиция по подозрению в незаконном сборе образцов ланкийской фауны. ТАСС писал, что россиян обвиняют в незаконной ловле ящериц.

Мельников отмечал, что при аресте российских граждан и допросах были нарушены нормы международного права и местного Уголовно-процессуального кодекса. Так, по его словам, при проведении допросов несовершеннолетнего не присутствовал опекун, им не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат. Кроме того, на задержанных «оказывалось давление», а также «фальсифицировались материалы дела», утверждал Мельников.

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Теги
Шри-Ланка россияне арест залог подписка о невыезде
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