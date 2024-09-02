На Шри-Ланке задержали двоих россиян за незаконную ловлю ящериц

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Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двоих россиян, один из которых несовершеннолетний, сообщила пресс-служба посольства России в Шри-Ланке. По данным ТАСС, их подозревают в незаконной ловле ящериц.

Информация о пропаже молодых людей возрастом 17 лет и 21 год поступила в консульский отдел посольства вечером 29 августа. Было установлено, что их задержала экологическая полиция по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны.

В понедельник, 2 сентября, в провинции Шри-Ланки Сабарагамува должен состояться суд, который предъявит официальные обвинения и определит меру пресечения. В посольстве подчеркивают, что ситуация находится под контролем дипломатов, для защиты прав российских граждан принимаются необходимые меры. МИД направил ноту с просьбой срочно предоставить к ним консульский доступ.

По словам вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова, при задержании россиян и допросах были нарушены многочисленные базовые нормы международного права и местного уголовно-процессуального кодекса. В том числе при проведении допросов несовершеннолетнего не присутствовал опекун, им не были предоставлены квалифицированные переводчик и адвокат.

«В нарушение Конвенции о консульских сношениях об их аресте не были уведомлены наши дипломатические работники. Все это время ребят допрашивали, на них оказывалось давление, фальсифицировались материалы дела», — сказал Мельников.

В январе 2022 года суд на Шри-Ланке вынес приговор троим россиянам, обвиненным в незаконном сборе жуков.

Каждый из осужденных заплатил штраф в размере около $14 тыс., получили обратно паспорта и вернулись на родину. Кроме того, их приговорили к двухлетнему условному сроку с испытательным периодом до пяти лет.