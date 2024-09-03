Британия заморозила около 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль

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Правительство Великобритании приостановило действие около 30 лицензий на экспорт военной продукции в Израиль, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении британского посольства, предоставленном РБК.

«В отношении некоторых видов оружия, экспортируемого Великобританией в Израиль, существует явный риск того, что они могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных нарушений международного гуманитарного права», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Общее число выданных Израилю лицензий на предметы, которые он использует в конфликте в Газе, составляет примерно 350. В список товаров, экспорт которых приостановлен, входят компоненты военных самолетов и предметы, облегчающие наземное наведение на цель. Ограничения не коснутся учебных самолетов или военно-морского оборудования, а также невоенных предметов.

По словам главы британского МИДа, эта приостановка не отменяет постоянную поддержку Израиля со стороны Великобритании, принятое решение будет постоянно пересматриваться.

Министр обороны Британии Джон Хили после решения правительства о приостановке экспорта части вооружений заявил, что эти меры «не окажут существенного влияния на безопасность Израиля».

По данным британского парламента, с 2008 года королевство продало Израилю лицензии на оружие на сумму более £576 млн (чуть менее $750 млн). Правительство Великобритании выдало 42 лицензии в период с 7 октября 2023 года, когда произошло обострение конфликта в секторе Газа, по 31 мая 2024 года.