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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Британия заморозила около 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль

Британия решила приостановить экспорт некоторых вооружений в Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Bernardo Fuller / Getty Images
Фото: Bernardo Fuller / Getty Images

Правительство Великобритании приостановило действие около 30 лицензий на экспорт военной продукции в Израиль, которая может быть использована в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении британского посольства, предоставленном РБК.

«В отношении некоторых видов оружия, экспортируемого Великобританией в Израиль, существует явный риск того, что они могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных нарушений международного гуманитарного права», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Общее число выданных Израилю лицензий на предметы, которые он использует в конфликте в Газе, составляет примерно 350. В список товаров, экспорт которых приостановлен, входят компоненты военных самолетов и предметы, облегчающие наземное наведение на цель. Ограничения не коснутся учебных самолетов или военно-морского оборудования, а также невоенных предметов.

По словам главы британского МИДа, эта приостановка не отменяет постоянную поддержку Израиля со стороны Великобритании, принятое решение будет постоянно пересматриваться.

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Министр обороны Британии Джон Хили после решения правительства о приостановке экспорта части вооружений заявил, что эти меры «не окажут существенного влияния на безопасность Израиля».

По данным британского парламента, с 2008 года королевство продало Израилю лицензии на оружие на сумму более £576 млн (чуть менее $750 млн). Правительство Великобритании выдало 42 лицензии в период с 7 октября 2023 года, когда произошло обострение конфликта в секторе Газа, по 31 мая 2024 года.

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Великобритания Израиль экспорт оружия сектор Газа ЦАХАЛ
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