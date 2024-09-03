Прокуратура показала видео с места жесткой посадки Ми-171 в Приангарье

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С радаров на границе Иркутской области с Бурятией пропал вертолет. Его удалось найти, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

СК опубликовал фотографию вертолета Ми-171 в Иркутской области, жестко приземлившегося в лесополосе. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура предоставила РБК видео с места инцидента.

По данным губернатора региона Игоря Кобзева, все члены экипажа живы. Телеграм-канал «112» уточнил, что пострадали два человека.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что вертолет принадлежит авиакомпании «Баргузин», борт выполнял санитарный рейс и совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. В нем летели медики и экипаж, члены которого вышли на связь. Как рассказали Цыденову, у двоих человек незначительные травмы, остальные не пострадали.

По данным СК, вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Следователи возбудили дело по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным Росавиации, на борту вертолета были шесть человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.