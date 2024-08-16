Глава МЧС Камчатки призвал местных жителей не поить медведей пивом
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев посоветовал жителям региона не поить встреченных в лесу медведей пивом.
Так он прокомментировал видео во «ВКонтакте», на котором мужчина пытался предложить животному алкогольный напиток.
«Автору ролика сообщаю, что медведи не любят пива без закуски. И у вас, дорогой автор, есть все шансы ей стать. Не искушайте судьбу», — написал Лебедев.
Далее глава МЧС написал пост, в котором перечислил меры предосторожности при встрече с медведем. По его словам, на Камчатке обитает самая большая в мире популяция бурых медведей. Животные бывают очень агрессивными и нападают на людей, отметил Лебедев.
При обнаружении поблизости медведя необходимо как можно быстрее убежать, подчеркнул глава МЧС. В лесу лучше передвигаться группами и не оставлять на привале остатки еды, которые привлекут зверя, добавил он.
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