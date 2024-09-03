США и Британия сделают договор в области ядерного оружия бессрочным

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США и Великобритания планируют продлить Договор о взаимной обороне, предусматривающий сотрудничество в области ядерного оружия, на неопределенный срок. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, это решение связано с тем, что обе страны начинают масштабную модернизацию средств сдерживания, чтобы «противодействовать распространению оружия противниками».

По сообщению FT, бессрочному продлению договора предшествовало расширение Китаем и Северной Кореей арсенала ядерного оружия. Также в материале утверждается, что военная спецоперация на Украине спровоцировала гонку ядерных вооружений.

Еще одной предпосылкой стал запуск трехстороннего военного союза AUKUS в Тихоокеанском регионе между США, Австралией и Британией. В итоговом заявлении государства, которым союз может противостоять, обозначены не были, однако на тот момент премьер-министр Великобритании упомянул угрозу со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Измененный договор будет автоматически одобрен, если ни палата общин, ни палата лордов не примут резолюцию против ратификации в течение 21 дня заседаний.



Накануне замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия скорректирует Основы государственной политики в области ядерного сдерживания в связи с изменениями ядерной доктрины страны.

Ранее он сообщил об изменениях в российской ядерной доктрине на основе анализа последних конфликтов и действий Запада. По его словам, эта работа находится в продвинутой стадии, однако точных сроков дипломат не назвал.