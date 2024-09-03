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Общество ,  
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В Китае школьный автобус насмерть задавил 11 человек

Школьный автобус в Китае потерял управление и задавил 11 человек, в том числе пятерых детей, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел утром 3 сентября в уезде Дунпин на западе провинции Шаньдун. По данным CCTV, рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли по обочине дороги. Среди погибших пять школьников и шестеро взрослых — их родителей, уточняется в материале.

Еще 13 человек получили различные травмы. Один из них находится в критическом состоянии, остальные 12 стабильны.

Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.

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Фото:Никита Попов / РБК

В августе во Владимире автомобиль, за рулем которого не было водителя, совершил наезд на группу детей 7–8 лет, находящихся на тротуаре. В результате семеро детей были доставлены в больницу.

По данным Следственного комитета, в момент аварии дети направлялись в детский центр и их сопровождали взрослые.

Теги
школьные автобусы погибшие Китай
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