В Москве один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком
Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции в телеграм-канале.
«По предварительным данным, на 231-м километре ЦКАД произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. <...> Один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте, еще двоих пострадавших пассажиров доставили в медучреждение», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В начале августа в Новой Москве при ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок.
Авария произошла в селе Ознобишино Щаповского района в восточной части Троицкого административного округа. По данным прокуратуры, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево.
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