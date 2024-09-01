В Москве один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

Фото: Никита Попов / РБК

Пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции в телеграм-канале.

«По предварительным данным, на 231-м километре ЦКАД произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. <...> Один пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте, еще двоих пострадавших пассажиров доставили в медучреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В начале августа в Новой Москве при ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок.

Авария произошла в селе Ознобишино Щаповского района в восточной части Троицкого административного округа. По данным прокуратуры, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево.