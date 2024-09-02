Минобороны: сбит один дрон над Белгородской областью и один — над Черным морем

Минобороны сообщило о двух сбитых за ночь беспилотниках

За прошедшую ночь силы ПВО сбили два беспилотника, сообщило Минобороны России. Один — над Белгородской областью, один — над Черным морем.

В Белгороде есть прямые попадания в социальный и коммерческий объекты в результате обстрела, сообщил ранее губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне, 1 сентября, при обстреле Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил губернатор. В 14 многоквартирных домах выбило стекла, осколками поврежден 21 автомобиль. Кроме того, получили повреждения восемь частных домов.

В ночь на 1 сентября над регионами России сбили 158 украинских беспилотников самолетного типа. В течение ночи атакам дронов подверглись несколько российских регионов, в том числе Подмосковье, Калужская и Воронежская области. Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине.