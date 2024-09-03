В Анадыре с октября запустят аэролодки для переправы пассажиров и грузов

Фото: Пресс-служба аппарата вице-премьера Дениса Мантурова

На Чукотке на воду спустят новые аэролодки для переправы через Анадырский лиман, сообщили в аппарате вице-премьера Дениса Мантурова по итогам его поездки в регион.

«Минпромторг России закупил четыре аэроглиссера «Север 750К Лонг» и один «Фантом 850А» <...>, в ближайшее время первые пассажиры пересекут на них лиман», — говорится в сообщении. Первые рейсы намечены на октябрь.

В начале года российский президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить поставку судов для пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман. «Важность перевозок через него объясняется тем, что на одном берегу находится столица Чукотки город Анадырь, а на другом расположены международный аэропорт Анадырь (Угольный) и поселок Угольные Копи», — следует из релиза. Для переправы в сложных климатических условиях с октября по декабрь хорошо подходят аэроглиссеры — суда с плоским дном и твердым или надувным корпусом, которые работают от авиационного или автомобильного двигателя.

По словам губернатора региона Владислава Кузнецова, осенью и весной переправляться через лиман довольно проблематично: «Это сложно, не очень удобно и дорого». Мантуров отметил, что с помощью новых лодок переправа для жителей Чукотки и гостей региона станет доступнее.

Такие аэролодки вмещают до 12 человек и могут перевозить до 2,5 т грузов. «В сезон объем перевозок составит порядка 6 тыс. пассажиров», — говорится в релизе.

31 августа в Калининградской области в городе Пионерский запустили морской терминал. Он принял первое судно — грузопассажирский паром «Антей». Когда работы по строительству терминала завершатся, он сможет принимать до 225 тыс. пассажиров и 80 тыс. машин и спецтехники в год.