КНР и ЮАР назвали диалог единственным способом достижения мира на Украине

Китай и ЮАР считают, что мирные переговоры являются единственным способом урегулировать российско-украинский конфликт, следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Пекине. Текст документа опубликован на сайте китайского правительства.

«Обе стороны согласились с тем, что всеобъемлющий диалог и мирные переговоры являются единственными жизнеспособными политическими способами поиска долгосрочного решения кризиса», — говорится в заявлении.

Согласно документу, Китай и ЮАР призывают стороны конфликта не расширять территорию военных действий, не допускать эскалации и провокаций.

В начале августа ЮАР для переговоров посетил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Там он обсудил с местными властями урегулирование конфликта на Украине. В МИД Китая заявили, что ЮАР высоко оценила дипломатию Пекина. «Международное сообщество в целом считает, что необходимо способствовать деэскалации украинского кризиса», — сообщили в ведомстве.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Однако российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области, подчеркнул он. Президент выразил надежду, что Киев пойдет на переговоры после того, как ВСУ потерпят поражение в регионе.