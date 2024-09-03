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На Кубани у реки нашли тело убитой 12-летней школьницы

На Кубани СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела 12-летней девочки

В Краснодарском крае в водоеме нашли тело убитой 12-летней девочки, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Мертвого ребенка нашли в хуторе Бураковском Кореновского района в ночь на 2 сентября. После этого следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 — убийство малолетнего.

Личность преступника пока не установлена, уточнили в СК.

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Фото:Томас Тхайцук / РИА Новости

Как пишут «Кубанские новости» со ссылкой на местные паблики, девочка отправилась кататься на велосипеде 1 сентября, после чего не вернулась домой. Местные жители отправились на ее поиски, тело обнаружили на берегу реки.

В июле в Томской области обнаружили тело утонувшего мальчика. Восьмилетний ребенок купался в реке Шегарке. По версии следствия, он решил помочь своей 16-летней сестре, которая начала тонуть, но не справился с течением.

Теги
Краснодарский край убийство девочка Следственный комитет уголовное дело
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