В Абхазии погиб ребенок, упавший в озеро во время фото у обрыва

Восьмилетний мальчик упал с обрыва в озеро в Рицинском национальном парке в Абхазии, в итоге ребенок погиб, сообщил ТАСС директор парка Адамур Багателия.

По его словам, мальчик был в парке с родителями и четырехлетним братом. Семья приехала из Нижнего Новгорода.

21 августа родители с детьми путешествовали по Рицинскому нацпарку на своей машине и остановились в одном из мест, где стоянка запрещена. Семья фотографировалась на большом камне, когда восьмилетний ребенок не удержался и упал с обрыва высотой примерно 40 м.

Сотрудники парка помогли вытащить тело ребенка из озера, его тело доставили в морг Республиканкой больницы Сухума, а позже направят в Нижний Новгород.

Прокуратура Гудаутского района организовала процессуальную проверку в связи со смертью мальчика.