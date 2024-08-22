В Абхазии погиб ребенок, упавший в озеро во время фото у обрыва
Восьмилетний мальчик упал с обрыва в озеро в Рицинском национальном парке в Абхазии, в итоге ребенок погиб, сообщил ТАСС директор парка Адамур Багателия.
По его словам, мальчик был в парке с родителями и четырехлетним братом. Семья приехала из Нижнего Новгорода.
21 августа родители с детьми путешествовали по Рицинскому нацпарку на своей машине и остановились в одном из мест, где стоянка запрещена. Семья фотографировалась на большом камне, когда восьмилетний ребенок не удержался и упал с обрыва высотой примерно 40 м.
Сотрудники парка помогли вытащить тело ребенка из озера, его тело доставили в морг Республиканкой больницы Сухума, а позже направят в Нижний Новгород.
Прокуратура Гудаутского района организовала процессуальную проверку в связи со смертью мальчика.
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