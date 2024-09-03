При пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе погибли два человека

В результате пожара в многоквартирном доме в Ставрополе погибли два человека, еще шесть пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Как уточнили в ведомстве, среди пострадавших — трое детей, оба погибших — взрослые.

Пожар произошел по адресу: ул Гражданская, 1 «Б». «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома», — рассказали в МЧС.

Пожар локализовали на площади 70 кв. м. в 01:44 мск, а в 01:54 мск — ликвидировали открытое горение.

В МЧС отметили, что всего из дома эвакуировали 112 человек, девять из которых — дети.

2 сентября загорелся многоэтажный дом в центре Калининграда. Возгорание произошло на техническом этаже на площади 200 кв. м. Из здания спасли четырех человек, в том числе двоих детей. Эвакуировали 20 человек.