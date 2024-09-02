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Политика ,  
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Захарова предсказала передачу самолета Мадуро оппозиционеру Гуайдо

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо (Фото: whitehouse.gov)

США могут отдать самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро бывшему оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо, если информация о конфискации воздушного судна является правдой, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Если это подтвердится, то, не исключаю, что затем американские «мистер смиты» засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за «президента Венесуэлы», — написала она в своем телеграм-канале.

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Политика
Николас Мадуро

Хуан Гуайдо — бывший лидер оппозиции Венесуэлы. В начале 2019 года на фоне массовых протестов из-за отказа граждан признать результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, Гуайдо провозгласил себя временным президентом и пообещал провести в стране выборы.

Президентом Венесуэлы Гуайдо признали США, Канада, а также ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия признала Мадуро легитимным президентом. Сам Мадуро позже заявил, что попытка госпереворота потерпела поражение.

В апреле 2023 года Гуайдо заявил, что улетел в США из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.

Очередные президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, на них снова победил Мадуро. Оппозиция вновь не признала его победу, в ряде стран Латинской Америки итоги выборов восприняли критически.

2 сентября CNN со ссылкой на источники сообщил, что США изъяли и перегнали во Флориду самолет Мадуро, стоимость которого оценивается в $13 млн. Изначально борт арестовали в Доминиканской Республике, где он находился в последние месяцы. Информацию о задержании и доставке самолета в США подтвердили в американском Минюсте. Там заявили, что речь идет о Dassault Falcon 900EX. В ведомстве считают, что воздушное судно было приобретено незаконно, из США его вывезли для использования Николасом Мадуро и его соратниками.

Мадуро находится под санкциями США с 2017 года. Американские ограничительные меры также действуют против его жены и членов венесуэльского правительства.

Теги
Мария Захарова Николас Мадуро Венесуэла США самолет
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