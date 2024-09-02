Памятник Балабанову поставят перед киностудией, где он начал карьеру

Фото: Дмитрий Сергин / VK

Памятник режиссеру Алексею Балабанову установят в центре Екатеринбурга перед Свердловской киностудией, сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

Решение открыть памятник принял мэр города Алексей Орлов в начале июля. Предполагалось, что открытие монумента будет приурочено к объявлению 2026 года годом уральского рока.

Балабанов родился в Свердловске в 1959 году. Свою карьеру он начал в 1980-х — работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. Позднее Балабанов переехал в Санкт-Петербург, где снял ставшие культовыми картины «Брат», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200» и другие.

Режиссер умер в 2013 году от сердечной недостаточности. Ему было 54 года. «Фильмы Алексея Балабанова — коллективный портрет страны в самые драматические периоды ее истории», — отметил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

Последней работой Балабанова стал фильм «Я тоже хочу», в котором он появился в роли самого себя.