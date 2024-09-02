Обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Щелково арестовали

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Троих обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково арестовали по требованию следствия, сообщает пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Как уточнили в ведомстве, они пробудут в СИЗО два месяца — до 30 октября 2024 года. «Свою вину в инкриминируемом им преступлении они не признали», — добавили в СК.

Ранее против них завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.

Мужчины 30 августа разбили стекло свадебного автобуса — осколки попали в салон, пострадали пассажиры, в том числе дети. По данным телеграм-канала Mash, мужчинам показалось, что микроавтобус подрезал их внедорожник. Их задержали на следующий день.