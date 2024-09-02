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Технологии и медиа ,  
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Власти Индии возмутились заменой имен террористов в сериале Netflix

Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press

Правительство Индии потребовало разъяснений от компании Netflix из-за замены имен террористов в сериале «Рейс IC 814: Угон в Кандагар» о захвате индийского самолета в 1999 году. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

По его данным, руководителя отдела контента Netflix India Монику Шергилл вызвали в Министерство информации и вещания страны для разъяснений. В правительстве считают, что авторы сериала исказили факты намеренно. По словам собеседников телеканала, замена имен угонщиков на «немусульманские» вводит зрителей в заблуждение о религиозной принадлежности террористов и может создать впечатление, что теракт совершили индусы.

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Фото:Thomas Trutschel / Photothek / imago-images.de / Global Look Press

24 декабря 1999 года пассажирский самолет авиакомпании Indian Airlines, направлявшийся из Катманду в Дели, угнали пять террористов. Они требовали освободить из тюрьмы пакистанского экстремиста Масуда Азхара.

Согласно материалам МВД, имена угонщиков — Ибрагим Атар, Шахид Ахтар Сайед, Санни Ахмед Кази, Мистри Захур Ибрагим и Шакир, однако они обращались друг к другу как Шеф, Доктор, Бургер, Бхола и Шанкар.

На борту лайнера находился 191 человек — 176 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет в течение семи дней садился в нескольких точках, часть людей отпускали. После недельных переговоров с индийскими властями требование террористов было удовлетворено, тогда захватчики освободили оставшихся заложников.

Теги
Индия Netflix сериалы теракт
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